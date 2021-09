Está encontrando dificuldades para rastrear o seu pedido na Buslog? Se sim, abaixo você vai entender tudo sobre o Buslog Rastreamento, desde como funciona, até mais detalhes sobre a empresa. Vamos lá!

Buslog Rastreamento

Você conhece a Buslog Rastreamento? Embora seja um nome novo para muitas pessoas, a Buslog já atua na área de transportes, principalmente de produtos há muitos anos.

Entretanto, com o advento da pandemia e a exponencial alta das vendas através dos comércios eletrônicos (e-commerce) a demanda por transportadoras com credibilidade no mercado aumentou.

Com isso, a Buslog não só ganhou mais destaque no mercado nacional, mas também melhorou toda a sua logística e claro, sua forma de atender os seus clientes, seja direta ou indiretamente.

Como assim? Além da empresa melhorar a comunicação com as outras empresas parceiras, como a Casas Bahia e Magazine Luiza, por exemplo, ela também facilitou a comunicação com você, cliente final.

Agora que você já conhece um pouco sobre o processo da Buslog Rastreamento, que tal entender como funciona a plataforma de rastreio e como a empresa atua?

Como Funciona o Buslog Rastreio?

Assim como grandes empresas do setor de transporte de mercadorias, a Buslog possui um sistema de rastreio muito simples. Entretanto, através da simplicidade, esse sistema vem se mostrando incrivelmente funcional e ágil.

A fim de efetuar o monitoramento do seu pedido, por exemplo, você não precisa preencher um formulário extenso, basta ter consigo o seu CPF e informar alguns dados de identificação.

Por que isso é bom? Quando compramos um produto, principalmente online, um dos maiores medos é que o mesmo não chegue, certo? Neste caso, através da plataforma de rastreio da Buslog, você vai conseguir ver todo o trajeto do seu produto, até chegar na porta da sua casa.

Buslog Rastrear Código

Ficou alguma dúvida? Não? Então está na hora de você entender todo o processo para você conseguir rastrear o seu produto. Porém, não se preocupe, o passo a passo é muito simples, 100% online e não vai levar mais que alguns segundos para você terminar todo o processo.

Passo 1: Acesse o site oficial da Buslog, clicando aqui;

Passo 2: Ao clicar no link acima você será redirecionado diretamente para a página de rastreio. Neste momento, basta informar o seu CPF e clicar em “Consultar”;

Passo 3: Pronto? Para finalizar, informe o Número de Rastreio que pode ser encontrado na nota fiscal do produto. Pronto! Agora basta clicar em “Consultar” novamente e você terá todas as informações do seu pedido na sua tela.

Buslog RastreamentoTelefone

Ainda no site da empresa, clicando em “Contato” você também pode ter acesso ao telefone da empresa que, além de servir para você tirar dúvidas e fazer reclamações, também pode ser utilizado para efetuar o monitoramento. Para isso, basta ligar para um dos números abaixo:

Central de Atendimento

0800 345 1001 (chamadas de telefone fixo)

11 2633 8100 (chamadas de celular)

Lembre-se, para ser atendido, certifique-se de ligar sempre no horário comercial da empresa, de 2ª a 6ª feira, das 8h00 às 17h48.

Sobre a Buslog Rastreamento

Você conhece a Buslog? A empresa faz parte de uma das ramificações da JCA, um dos maiores grupos de transportes rodoviários do Brasil.

Atuando em mais de 200 cidades, a Buslog se concentra na região Sudeste e Sul do país, utilizando o próprio bagageiro dos ônibus da Cometa para fazer entregas mais longas sem perder o prazo de entrega.

