Em busca da LogBR Rastreamento? Se você fez um pedido ou pretende utilizar a LogBR para entregar o seu pedido, esse artigo foi feito para você. Abaixo, vamos falar tudo sobre o rastreamento da LogBR, como a empresa atua no mercado nacional e muito mais.

LogBR Rastreamento

Os brasileiros sempre se contentaram somente com os serviços dos Correios que, infelizmente, nunca foi um dos melhores. Todavia, com o passar do tempo, o número de empresas voltadas para o transporte de produtos vem crescendo.

Até porque, principalmente pós pandemia, o número de compras online cresceu exponencialmente, o que em alguns carros, sobrecarregou e muito o pedido e consequentemente as entregas de produtos no Brasil.

Todavia, com toda esta alta demanda, muitas empresas expandiram e evoluíram sua forma de trabalhar, como é o caso da LogBR.

Quer entender um pouco mais sobre a empresa e como funciona o seu sistema de rastreio online? Vamos lá!

Como Funciona o LogBR Rastreio?

Atualmente, a LogBR possui um sistema de rastreio padronizado, o que facilita e muito no momento de o cliente rastrear o seu pedido.

Assim que você comprar o seu produto em uma das lojas parceiras da transportadora LogBR, você receberá um e-mail e/ou SMS com a nota fiscal do produto.

Com essa nota, além de você poder cobrar seus direitos caso deseje trocar o produto ou mesmo devolvê-lo, você também vai utilizar para rastrear o seu pedido diretamente na plataforma da LogBR.

Lembre-se, em alguns e-commerce, como é o caso do Magazine Luiza, no próprio site ou aplicativo você consegue acompanhar todo o movimento do seu pedido. Através do Rastreamento Magazine Luiza. Entretanto, no site da transportadora, você tem a opção de ter informações mais detalhadas.

LogBR Rastrear Código

Agora que você já conhece como funciona o rastreamento feito através da LogBR, está na hora de você aprender de fato como rastrear o seu pedido agora mesmo.

Pensando nisso, abaixo preparamos um passo a passo completo para você, e o melhor, 100% online:

Passo 1: Acesse o site oficial da Transportadora LogBR, clicando aqui;

Passo 2: Neste momento, clique no Menu no canto superior esquerdo e selecione a opção “Acesso do Cliente”;

Passo 3: Pronto? Agora faça o seu Login no site e em seguida, clique em “Monitoramento de Carga”;

Passo 4: Pronto! Após selecionar a encomenda que deseja, todas as informações de rastreio dos produtos vão aparecer em sua tela.

LogBR Rastreamento Telefone

Caso você tenha algum produto no rastreio do seu produto ou mesmo com o seu produto, a empresa também disponibiliza um serviço de atendimento ao cliente. Veja os números disponíveis abaixo:

São Paulo: (11) 2207-7900;

Feira de Santana – Bahia: (75) 3199-0210

Goiana – PE: (75) 3199-0210

Caso não queira ligar, você também pode utilizar o e-mail [email protected] ou fazer a sua reclamação no site Reclame Aqui.

Sobre a LogBR

Atuando desde 1995 no mercado, a LogBR é uma das principais empresas de transporte do Brasil. Entretanto, a mesma restringe a sua área de atuação, atuando principalmente no transporte feito em âmbito municipal, como intermunicipal em São Paulo e Bahia.