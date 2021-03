Você pode usar uma fonte diferente para o seu perfil do Instagram sem a necessidade de instalar um aplicativo ou um programa de computador, pois para usar fontes para Instagram diferente basta usar o recurso “Copia e cola” do seu celular. Na prática, você não altera o tipo da fonte do aplicativo, apenas altera o unicode por um outro unicode alternativo (unicode é o padrão internacional de caracteres para a representação de sistemas de escrita).

Fontes para Instagram

O Instagram é uma rede social online onde os usuários podem compartilhar fotos e vídeos, podendo ser integrado com outras redes sociais, como Facebook, Twitter e Tumblr. O instagram é hoje uma das redes sociais mais utilizadas no mundo todo, com milhões de usuários, crescendo cada vez mais. Dentro do instagram, é possível encontrar publicações para todos os gostos e de todos os assuntos, desde conteúdos de gastronomia até conteúdos sobre esportes.

Sendo uma rede social muito usada, até mesmo as pequenas coisas chamam a nossa atenção, como a descrição de um perfil. Alguns perfis possuem uma descrição bem elaborada e com fontes diferentes, que dão um destaque maior e um ar de maior criatividade para o perfil.

Se você gosta do instagram mas já cansou da fonte convencional do aplicativo, e quer deixar a sua bio ainda mais criativa, nós temos uma boa notícia para você: é possível mudar essa fonte de um jeito fácil e super rápido, sem ter que instalar aplicativos e programas.

Fontes para Bio do Instagram

Ao trocar a fonte da bio do instagram, você não altera o padrão de fonte usado no aplicativo, apenas muda a fonte que aparece em sua Bio do Instagram (aquela descrição que aparece no perfil da pessoa). Atualmente, existem diversos tipos de fontes para a sua bio no Instagram, desde as mais delicadas e criativas até as mais diferentes e nada convencionais. É possível consultar todos os tipos de fontes disponíveis em alguns sites de fontes para Instagram da internet. Como existem diversos tipos de site, nós separamos os sites abaixo, que são os mais confiáveis e de fácil manuseio, que são:

Instagram Fontes Generator, disponível em: io ;

Fontes for Instagram, disponível em: com ;

Instagram Fonts, disponível em: instagram-fonts.top ;

Font Generator & Font Changer, disponível em: com/cool-fancy-text-generator.

Usando esses sites, é possível encontrar as várias fontes disponíveis para a bio do instagram.

Como Mudar a Fonte do Perfil do Instagram

Para atualizar a sua bio com uma nova fonte do Instagram, é necessário que o usuário:

Acesse um dos sites que indicamos anteriormente;

Escreva a bio que deseja em seu perfil do Instagram;

Escolha dentre as fontes disponíveis qual a fonte que deseja usar em sua nova bio;

Copie o texto com a fonte escolhida;

Abra o seu aplicativo do Instagram;

Vá até o seu perfil e selecione a opção “Editar o perfil”;

Cole o texto copiado em sua Bio.

Após isso, a sua bio estará atualizada com a nova fonte. Você poderá mudar a sua bio e a sua fonte do Instagram quantas vezes quiser.