Jovem Aprendiz Senac 2021: Inscrição, Requisitos, Benefícios

O serviço nacional de Aprendizagem Comercial 2021, mais conhecido como Senac, está desde 1946 oferecendo cursos e treinamento para milhares de jovens nos setores de serviços, comércio e turismo. Para você que deseja ser Jovem Aprendiz Senac 2021, abaixo você vai entender como conseguir essa oportunidade pelo Senac, uma das instituições de ensino profissionalizante mais respeitadas do Brasil.

Jovem Aprendiz Senac 2021

Como foi citado anteriormente, o Senac é um dos órgãos responsáveis pela educação profissionalizante em todo o Brasil, principalmente de jovens e adultos. No caso do Jovem Aprendiz Senac 2021, o programa se limita apenas às pessoas com idade entre 14 a 24 anos.

Atualmente, um dos maiores problemas para qualquer jovem é conseguir uma primeira oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. Nesse sentido, o Jovem Aprendiz entra para dar a oportunidade que este jovem precisa para não só conseguir o seu espaço, mas também se capacitar ainda mais.

Atualmente, o programa dura 12 meses (1 ano) com carga horária de 1.333h. Lembrando-que, essa carga horária é dividida em momentos de teoria, mas principalmente de prática.

Benefícios Jovem Aprendiz Senac

O Jovem Aprendiz Senac 2021 é um programa focado principalmente para quem ainda está no ensino médio e consequentemente, o programa deve respeitar a carga horária de estudo dos jovens. Além disso, os candidatos do programa possuem benefícios, como:

Salário;

FGTS;

Férias;

Vale-transporte;

Auxílio-alimentação;

Carga horária de trabalho entre 4 a 6 horas.

Quem pode ser um Jovem Aprendiz Senac?

Atualmente, não existem muitas limitações para uma pessoa que deseja se candidatar ao programa do Jovem Aprendiz Senac. Porém, é importante entender que este programa é feito diretamente pela empresa e não o contrário.

Em outras palavras, o jovem deve ser contratado por uma empresa que possui convênio com o Senac. Desse modo, a própria empresa faz a inscrição do jovem na instituição de ensino.

Com a finalidade de ingressar no Senac 2021, é importante estar dentro dos 2 requisitos abaixo, são eles:

Jovens entre 14 e 24 anos;

Cursando o Ensino Médio ou que já tenham concluído o ensino médio.

Inscrição Jovem Aprendiz Senac 2021

Como foi citado anteriormente, o Jovem Aprendiz é um programa feito entre as empresas em parceria com algumas instituições de ensino, entre elas, o Senac. Portanto, para uma pessoa fazer a inscrição neste programa, além de ter entre 14 e 24 anos, é importante que o mesmo procure por vagas de emprego como Jovem Aprendiz.

Desse modo, a própria empregadora vai encaminhar o candidato para o Senac e consequentemente, o jovem vai poder fazer um curso profissionalizante, trabalhar e concluir o ensino médio normalmente (caso ainda não tenha concluído).

Veja abaixo algumas empresas que possuem convênio com o Senac:

Para ver a lista completa, se informe diretamente em uma das instituições do Senac. Além disso, caso já estude em uma das empresas acima, entre em contato com o seu responsável e pergunte como você poderá participar deste programa que muda a vida de jovens ao redor do Brasil.