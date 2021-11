O Caixa Tem é um App criado pela Caixa com o intuito de facilitar a vida das pessoas que possuem Poupança Social no meio Digital. Esse app ajuda muito na facilitação de operações das pessoas que recebem benefícios do governo, assim como o auxílio emergência. Nesse post você vai saber o que fazer se Não Consigo Pagar Boleto no Caixa Tem.

Dessa forma, os beneficiários não possuem mais a necessidade de irem até uma agência bancária da Caixa para poderem sacar o auxílio, podendo realizar toda a operação por meio do próprio App.

Porém, por mais que exista o App para facilitar a vida dos beneficiários, há muitas pessoas que não conseguem realizar as operações por diversos motivos, logo abaixo iremos apresentar os motivos e as formas que o usuário pode proceder para ter sucesso na utilização do App. Saiba també o que fazer se no Caixa tem CPF já existe.

Motivos

Instabilidade no Caixa Tem

Um dos motivos para que o beneficiário da Caixa não consiga realizar operações no App, pode ser por conta dos servidores da Caixa estarem sobrecarregados ou então por haver algum tipo de instabilidade. Dessa forma, os usuários não conseguem realizar as operações que necessitam diante do App.

Quando o problema for o de instabilidade, basta apenas que o usuário aguarde para que as operações voltem a funcionar normalmente. Uma dica é que os usuários realizem pagamentos fora dos horários de grande movimentação no app.

Erro no Caixa Tem

Outro tipo de problema que pode ocorrer, são os famosos “bugs”, mas nesse caso você ainda pode conseguir resolver esse problema através de alguns passos que serão demonstrados logo abaixo:

Realizar a reiniciação do app;

Realizar limpeza do cache de seu aparelho;

Realizar a reinstalação do app em seu celular novamente;

Observar se você atualizou o app para sua última versão.

Saldo insuficiente para pagar boleto no Caixa Tem

Usuários que não possuem saldo suficiente para realizar as operações que desejam, pode ser um dos motivos para não conseguirem realizar as mesmas. Muitos beneficiários se esquecem de seus gastos diante do app, e na hora de realizar um pagamento acabam não conseguindo proceder as operações.

Portanto, é importante que o usuário do app verifique seu saldo antes de realizar as operações que deseja, pois caso contrário, não conseguirá proceder as transações.

Para poder verificar seu saldo antes de realizar qualquer operação, abra o app e logo após procure pela opção “Mostrar Saldo” que se localiza na parte superior esquerda da aba.

Não Consigo Pagar Boletos no Caixa Tem – O que Fazer?

Caso você não saiba como realizar pagamentos no seu Caixa Tem, logo abaixo iremos mostrar o passo a passo de como realizar tal operação:

Primeiro você deverá abrir o app do Caixa Tem; Para baixar clique aqui;

Informe seu login;

Você terá que esperar sua vez em uma fila de espera online;

Após logado, procure pela opção para realizar pagamentos;

Escolher entre “Digitar código de barras” ou “Ler código com a câmera”;

Se escolher por digitar o código de barras, informe os números presentes no mesmo;

Se escolher pela leitura com a câmera, coloque a câmera sobre o código de barras para a realização da leitura;

Caso possua mais de uma conta, será necessário escolher a que deseja utilizar;

Depois confira os dados presentes no boleto;

Caso tudo esteja correto, escolha a opção “Sim, realizar pagamento”;

Após ter confirmado a operação, você deverá informar sua senha que possui 6 caracteres;

Por fim, basta apenas aguardar que o comprovante apareça em sua tela.