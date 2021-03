Promoção Subway do Dia 2021: Cupom de Desconto

Promoção Subway do Dia 2021 – Com restaurantes espalhados por todo o Brasil, a rede Subway cresce cada vez mais, se destacando por promoções que chamam a atenção de quem adora comer bem pagando pouco. Com tantas promoções, fica até difícil saber qual escolher, e por isso nós separamos uma lista com as melhores promoções Subway 2021, para você escolher a que mais se encaixa na sua fome.

Sendo hoje uma das maiores redes de fast food do país, o Subway é o restaurante ideal e uma ótima opção para quem gosta de comida rápida, mas sem abrir mão de um lanche mais leve e mais barato.

Promoção Subway 2021

O Subway vive lançando novas promoções para seus clientes, e algumas fazem tanto sucesso com os clientes que acabam se estendendo e virando um símbolo da rede, como é o caso da promoção do barato do dia.

Essas promoções sempre beneficiam o cliente, pois ele acaba levando mais pagando menos, e com mais descontos. Além disso, o Subway também disponibiliza diversos cupons, para dar ainda mais descontos para os seus clientes.

Confira também como funciona:

Promoção Subway Barato do dia 2021

Uma das promoções mais conhecidas e mais queridas do Subway, é a promoção Barato do Dia. Nessa promoção, todo dia da semana um dos lanches do Subway é vendido por um preço especial, em que o cliente paga em torno de R$10,00 por um lanche. A promoção do mais barato do dia funciona todos os dias da semana, seguindo a seguinte ordem:

Domingo : dia do Steak cream cheese;

: dia do Steak cream cheese; Segunda-feira : dia do Frango com molho parmesão;

: dia do Frango com molho parmesão; Terça-feira : dia do Frango empanado com maionese temperada;

: dia do Frango empanado com maionese temperada; Quarta-feira : dia do Steak cheddar cremoso;

: dia do Steak cheddar cremoso; Quinta-feira : dia do Frango ranch;

: dia do Frango ranch; Sexta-feira : dia do Frango com molho barbecue;

: dia do Frango com molho barbecue; Sábado: dia do Frango empanado com cream cheese.

Essa ordem pode ser alterada, mas o barato de cada dia pode ser consultado nas redes sociais do Subway.

Promoção Subway Baratíssimo 2021

Essa promoção parece com a anterior, mas nesse caso a rede escolhe qual o lanche “baratíssimo” que o cliente pode comprar por apenas R$8,50. É possível consultar qual o baratíssimo nas redes sociais oficiais do Subway.

Essa promoção não acontece todos os dias, mas é realizada com frequência, e por isso é importante sempre estar acompanhando redes sociais como facebook e instagram do Subway.

Confira também como participar:

Promoção Subway em dobro 2021

Essa é uma das promoções de maior custo benefício do Subway, pois nessa promoção você compra um lanche do Subway e leva outro sem nenhum acréscimo. Por ser uma promoção especial, ela não acontece todos os dias, e o cliente deve acompanhar as redes sociais da rede Subway, para ficar atento às datas dessa super promoção.

Cupom de desconto – Subway 2021

Como mencionamos no começo do texto, além de ter promoções, o Subway também oferece cupons para que os clientes possam garantir ainda mais descontos.

Esses cupons são disponibilizados nos sites de cupons, as chamadas “cuponerias”, e para ter acesso a eles, basta buscar pelo termo “Cupom Subway” em seu navegador de pesquisa. Após pegar o código do cupom, basta apresentá-lo no momento da compra.