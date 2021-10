Você conhece o sistema de Rastreamento Shoptime? Se você é brasileiro ou brasileira, provavelmente já deve ter ouvido ou mesmo ter comprado diversas vezes no Shoptime.

Porém, você sabia que a própria plataforma permite que você rastreie o seu pedido através do próprio site da empresa? Como? Você vai entender melhor como funciona esse processo agora mesmo. Vamos lá!

Rastreamento Shoptime

Hoje em dia, o Shoptime é sem dúvidas um dos maiores e-commerce do Brasil. Até porque, embora muitas pessoas não saibam, o Shoptime faz parte de um imenso grupo de investidores chamado de B2W Digital, grupo que possui além do Shoptime, diversas outras grandes empresas do mercado, como:

Americanas;

Submarino;

Submarino Finance;

Sou Barato.

Por ser parte do mesmo grupo, tanto o Shoptime, como as outras empresas, possuem um sistema logístico muito eficiente.

Através dele, é possível ter uma entrega mais rápida, e garantir que você cliente consiga monitorar todo o processo de entrega do produto, desde a compra, até chegar na porta da sua casa.

Como Funciona o Rastreio Shoptime?

Como funciona esse processo? Por conta da alta tecnologia utilizada entre as transportadoras e as lojas, principalmente os comércios eletrônicos (e- commerce), atualmente ficou muito mais fácil acompanhar uma entrega.

Até porque, cada produto quando saí da loja possui uma nota fiscal e um código de rastreio. Com isso, sempre que este produto passar pelo sistema, o próprio sistema atualiza o status do produto.

Atualmente, algumas lojas pedem que você acesse esse sistema de rastreamento no site da própria transportadora.

Porém, no caso do Shoptime, você pode acompanhar a entrega no próprio site ou aplicativo da empresa. Assim como é feito no Rastreamento Submarino, e também Rastreamento Americanas.

Rastrear Pedido Shoptime

Com a finalidade de rastrear o seu pedido tanto no site, como no aplicativo Shoptime, abaixo preparamos um passo a passo simples, porém, eficaz para você monitorar a entrega do seu produto agora mesmo. Veja abaixo:

Passo 1: Acesse o site ou aplicativo oficial Shoptime, clicando aqui;

Passo 2: Em seguida, clique em “Minha Conta” e insira o seu e-mail e a senha para se conectar;

Passo 3: Após estar conectado na sua conta, selecione a opção “Minha Conta” novamente e clique em “Pedidos”;

Passo 4: Neste momento, você vai ver todos os pedidos feitos por você até o momento. Selecione o pedido que você deseja rastrear e pronto, você terá todos os detalhes sobre o seu pedido.

Rastreamento Shoptime Telefone

Para ter outros detalhes sobre o seu pedido ou mesmo tirar dúvidas, ou fazer reclamações referente a empresa, como é feito por exemplo na Samsung Rastreamento, o Shoptime também oferece para você um telefone de atendimento: 4003-9898.

Ao ligar para o número acima, você entrará em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Sobre a Shoptime

O Shoptime foi criado com uma ideia inovadora, ter um canal de televendas que funcionava 24 horas por dia. Atualmente, este canal ainda faz muito sucesso, porém, o Shoptime ganhou muito destaque a partir do momento que se tornou um e-commerce.

Por mais que a empresa andasse com as próprias pernas, ela foi adquirida pelo grupo B2W Digital ainda em 2005, pelo valor de R$127 milhões.