Se você for morador do Estado de Bahia certamente já ouviu falar sobre a Coelba. Contudo, é importante que saiba que eventualmente ocorrem incidente que nos fazem refletir o processo e ordem que deve ser seguido. Logo, aqui falaremos sobre Coelba Telefone.

Porém, é importante que saiba que hoje em dia há mais alternativas para entrar em contato com a Coelba. Assim, informaremos se a empresa conta com um chat ou telefone whatsapp para deixar as coisas muito mais simplificadas.

Além disso, quando ocorre algum incidente em particular há outras questões que precisam ser levadas em consideração. Portanto, falaremos com detalhes sobre o telefone SAC, a ouvidoria Coelba ou até como fazer uma reclamação, acompanhe mais detalhes neste texto.

Coelba Telefone: Qual o Número?

Se o que estiver procurando é o numero de telefone Coelba é fundamental que saiba que o tele atendimento pode ser encontrado discando ao 0800 071 7676. E este número funciona entre as 8hs e as 18hs de segunda a sexta-feira.

Como Entrar em Contato com a Coelba

Além disso, existem outras formas de entrar em contato com Coelba, aqui abordaremos com mais detalhes algumas delas que são fundamentais para que entenda por completo a sua melhor alternativa.

Chat Coelba

Embora não exista diretamente um Chat Coelba é importante que saiba que há um portal virtual que funciona excelentemente bem. Através dele o cliente pode solicitar reclamações, a 2ª Via Coelba ou serviços facilmente. Então, vale a pena ingressar no site para aproveitar esta alternativa.

Coelba Telefone WhatsApp

Já o telefone Whatsapp Coelba é uma excelente alternativa para entrar em contato diretamente adicionando o telefone (71) 99957-8602. Assim, conseguirá conversar desde qualquer lugar sobre o que estiver acontecendo, desta forma um atendente o orientará sobre como proceder neste tipo de casos.

SAC Coelba

Porém, eventualmente podem acontecer intercorrências que precisem de existência direta. Pensando justamente nesta questão é possível que queira saber sobre como fazer uma reclamação no SAC Coelba.

Assim sendo, o incentivamos a que ligue ao tele-atendimento ao 0800-0717676 ou à central de relacionamento com clientes ao 116 para obter mais detalhes sobre sua solicitação.

Ouvidoria Coelba

O portal de ouvidoria é um departamento que funciona quando não houve uma solução adequada para o que precisa. Assim sendo, se o SAC não tiver encontrado uma resolução que precisa é entrar em contato com a ouvidoria. Este processo pode ser feito através da internet, no Portal Ouvidoria.

Aqui, deverá preencher o formulário sobre o acontecido e abordar detalhes que permitam que a empresa consiga solucionar o que estiver causando problemas.

Reclamação Coelba – Como fazer

Finalmente, se o que precisa fazer é uma reclamação Coelba é fundamental que proporcione as evidências sobre o que não está funcionando, assim como os protocolos de atendimento. Em primeiro lugar, deverá entrar em contato com um atendente, logo com o SAC e caso ainda não tenha sido bem resolvido com a ouvidoria.