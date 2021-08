Como Ligar Para Outro Estado? Muitas pessoas precisam realizar ligações interurbanas (para outros estados) mas não sabem quais códigos usar. Para realizar uma ligação para outro estado é necessário digitar alguns números antes do telefone, para que a chamada seja reconhecida e encaminhada para o telefone correto.

As formas de ligar para outro estado podem variar de acordo com a operadora do celular, mas de forma geral é algo simples de ser feito. Entretanto, por mais que pareça simples, é importante lembrar que para ligações interurbanas são cobradas taxas diferenciais do que para ligações locais.

Como Ligar Para Outro Estado

Para fazer ligações para outros estados é necessário que a pessoa digite:

Para ligar usando um fixo ou móvel:

0 + código de sua operadora + código da região para onde deseja ligar + número de telefone

Por exemplo, para ligar para a cidade de São Paulo usando um telefone da Vivo, o código que deve vir antes é 0 + 15 + 11 + número do telefone.

Para ligar a cobrar:

90 + código da operadora + código da cidade + número de telefone.

Por exemplo, para ligar a cobrar para a cidade de São Paulo usando um telefone da Vivo, o código que deve vir antes é 90 + 15 + 11 + número do telefone. Nas ligações a cobrar quem paga o custo da ligação é quem a recebe.

Como Ligar Para Outro Estado do Celular Oi

Para ligar para outro estado de um celular da operadora OI é necessário discar:

0 + 31 + código da região para onde deseja ligar + número de telefone

Já para ligar a cobrar é necessário discar:

90 + 31 + código da cidade para onde deseja ligar + número de telefone.

Como Ligar Para Outro Estado do Celular Tim

Já para ligar para outra Unidade Federativa usando um celular da operadora Tim é necessário discar:

0 + 41 + código da região para onde deseja ligar + número de telefone

Já para ligar a cobrar é necessário discar:

90 + 41 + código da cidade para onde deseja ligar + número de telefone.

Como Ligar Para Outro Estado do Celular Vivo

Se você deseja ligar para usando um celular da Vivo é necessário discar:

0 + 15 + código da região para onde deseja ligar + número de telefone

Se a ligação for a cobrar é necessário discar:

90 + 15 + código da cidade para onde deseja ligar + número de telefone.

Como Ligar Para Outro Estado do Celular Claro

Para ligar para outra Unidade Federativa com um celular da operadora Claro é necessário discar:

0 + 21 + código da região para onde deseja ligar + número de telefone

Já para ligar a cobrar é necessário discar:

90 + 21 + código da cidade para onde deseja ligar + número de telefone.

Como Ligar Para Outro Estado do Fixo

Se você deseja ligar para um telefone de outro estado usando um telefone fixo é necessário discar:

0 + código de sua operadora + código da região para onde deseja ligar + número de telefone

É importante ressaltar que quem está ligando deve se atentar aos custos de uma ligação interurbana, que são maiores que os custos da local.