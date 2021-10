Quanto você acha que é o Salário Luciano Huck? Perto do nosso salário mínimo e a realidade das pessoas “comuns” no Brasil, especular quanto um astro da Globo ganha é sempre algo muito complicado.

Assim que perguntamos para alguém sobre quando um apresentador como o próprio Luciano Huck ganha, algumas pessoas falam R$50.000,00 e outras R$3.000.000,00. Mas afinal, quanto um apresentador de grande nome consegue ganhar todos os meses?

Salário Luciano Huck

Se você está lendo este conteúdo, provavelmente quer saber quanto é o Salário Luciano Huck, um dos apresentadores mais bem pagos da televisão brasileira.

Com a sua renovação de contrato, que ocorreu para apresentar o “Domingão do Huck”, muitas especulações começaram e o salário do apresentador foi estimado em alguns milhões de reais.

Entretanto, segundo o próprio Luciano, o mesmo afirma que a sua fortuna não vem somente do seu trabalho na televisão, mas sim dos seus 30 anos de investimentos, gerando emprego e renda para diversas famílias.

Veja Também: Qual Salário Líquido 2022.

Quanto ganha?

Se você pudesse estimar o salário do Luciano Huck, quando você chutaria? Segundo as especulações que rolaram com a sua renovação de contrato com a Globo, muitas pessoas afirmaram que o astro ganharia cerca de R$3,5 milhões mensais.

Se levarmos em consideração que o salário mínimo no Brasil é cerca de R$1.192,00, ganhando 3,5 milhões de reais por mês, o Luciano Huck ganharia 2936 vezes o salário mínimo atual presente no Brasil.

No entanto, esse número de 3,5 milhões não é um número oficial, o próprio Luciano Huck não afirma que ganha esse valor, mas também não nega que o seu salário é próximo a este número.

Confira: Qual o valor do salário mínimo 2022?, e também qual o valor do Salário Família 2022.

Qual a fortuna do Luciano Huck?

Qual a fortuna do Luciano Huck? Com um possível salário tão grande todos os meses, quanto seria a fortuna do Luciano Huck?

Segundo o apresentador, o dinheiro não é sua prioridade há muitos anos, tanto que o mesmo estava planejando se candidatar à presidência. Mas, com a sua renovação com a Globo, os planos mudaram completamente.

Como mencionado anteriormente, afirmação do próprio Luciano Huck, ele investe a mais de 30 anos e se considera um empreendedor. Com 30 anos de investimento, o Luciano provavelmente conseguiria juntar uma grande fortuna, mas quanto seria essa fortuna? R$100 milhões? R$500 milhões?

De acordo com o levantamento da People With Money, divulgado em 2012, o patrimônio do apresentador é de R$780 milhões, isso em patrimônio líquido.

Essa grande fortuna não é uma novidade, até porque, além de ser uma das pessoas mais bem pagas do mundo, sua renda também vem de diversas publicidades e suas empresas.

Sobre o Luciano Huck

Luciano Huck nasceu em 1971 e ainda em 1996, já teve a sua estreia na televisão com o programa “H”. O Programa fez muito sucesso na época e lançou personalidades muito famosas na década de 90 e 2000 como a Tiazinha e Feiticeira. Em 1999, ingressou na rede Globo onde está atuando até nos dias de hoje.

Embora muitas pessoas não saibam, o apresentador namorou a apresentadora Eliana e com a Ivete Sangalo. Porém, ainda em 2003 começou a namorar Angélica e se casaram logo no dia seguinte. Para saber mais sobre o Luciano Huck, você pode pesquisar no Google, clicando aqui.