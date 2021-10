Sempre Magazine é confiável? Cada vez mais as pessoas estão optando por realizar suas compras pela internet, afinal essa forma de compra é muito mais rápida e cômoda, pois o cliente pode comprar e receber sua encomenda sem precisar sair de casa. Atualmente, existem centenas de plataformas especializadas em vendas online, com os mais diversos produtos, que vão desde alimentos até eletroeletrônicos.

Os produtos vendidos online também chamam a atenção pois geralmente possuem um preço menor do que o preço de lojas físicas. No entanto, é importante que o cliente tenha atenção para não cair em golpes da internet: há muitos casos em que sites são criados apenas para roubar informações e clonar dados de pagamento do cliente. Por isso, antes de comprar um produto em uma loja desconhecida, é importante que o cliente cheque se o site é realmente confiável.

Sempre Magazine é confiável?

O Sempre Magazine é um site que traz diversos tipos de produtos, com preços bem abaixo dos preços praticados no mercado. Esse preço baixo atrai muito os clientes, mas é necessário tomar cuidado: existem dezenas de relatos de consumidores que alegam que esse site na verdade não é confiável. Esse site é recorrentemente associado com golpes, para roubar dados e dinheiro dos clientes que são atraídos pelo baixo preço.

Existem algumas listas criadas por revistas e jornais que listam os sites de compras fraudulentos da internet, e o site Sempre Magazine aparece com frequência nessas listas. Portanto, a recomendação de especialistas é que o cliente não faça compras nesse site.

Por que a Sempre Magazine é confiável e segura?

O site Sempre Magazine não é considerado seguro por diversos motivos, como:

O site não apresenta certificado de segurança, tornando o pagamento do cliente mais suscetível a golpes;

O site não possui uma reputação no Reclame Aqui, conforme iremos explicar melhor a seguir.

Dessa forma, não se recomenda realizar compras, principalmente as de alto valor, nesse site. Caso o cliente já tenha realizado a compra e tenha algum problema ele deve procurar o Procon, pois a loja Sempre Magazine não disponibiliza atendimento no Reclame Aqui.

Sempre Magazine Reclame Aqui

Uma das formas mais usadas de saber se determinada empresa é confiável é através da plataforma Reclame Aqui. A plataforma Reclame Aqui reúne reclamações de clientes das lojas cadastradas na plataforma, assim antes de fazer uma compra o cliente pode saber qual a reputação da empresa clicando aqui, e ficar sabendo se ela costuma ter problemas com entrega ou pagamento, além de saber quais as principais reclamações relacionadas com serviços prestados pela empresa.

Quanto maior o número de reclamações respondidas e soluções dadas para o cliente, melhor é a reputação daquela empresa. Assim, se o cliente ver que a empresa possui uma baixa reputação sabe que possivelmente terá problemas com serviços daquela empresa. A Sempre Magazine não possui cadastro ativo na plataforma Reclame Aqui, sendo que as únicas três reclamações realizadas para a empresa não foram nem respondidas nem solucionadas.

Sobre a Sempre Magazine

A Sempre Magazine é uma empresa que possui diversos produtos com preços abaixo dos praticados no mercado. Não há muitos dados nem informações sobre a empresa disponíveis para consulta, apenas comentários de antigos clientes.