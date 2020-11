A carteira de estudante ou identidade jovem é um programa conhecido por distribuir documento de identificação com foto para os jovens com idade de 15 a 29 ano. O programa hoje beneficia mais de 18 milhões de jovens em todo o Brasil, e visa atingir jovens de classe sociais menos favorecidas e que recebam até 2 salários mínimos por mês. Os mesmos devem estar cadastrados no Cadastro Único, pois o programa identidade jovem é um programa Social junto ao Governo Federal.

Dentre os benefícios da emissão do documento de identificação, o jovem ainda tem a garantia de pagar meia entrada em eventos culturais tais como jogos, show, cinema, teatro entre outros, e também tem como garantia pagar meia passagem.

O que é o programa identidade jovem?

Esse programa faz parte do planejamento do Governo para beneficiar e assegurar as conquistas da juventude, de modo que todos os compromissos possam ser assumidos e adquiridos para a inclusão do jovem brasileiro. O documento do estudante visa beneficiar jovens com idade de 15 a 29 anos de idade, onde 40% das entradas é garantida pelo programa. Jovens de baixa renda possuem direito à isenção ou desconto em passagens interestaduais.

Cadastro Identidade Jovem – Como tirar

O cadastro no programa ID jovem é feito virtualmente. O acesso é possível em qualquer dispositivo móvel, as cidades que não possuem acesso virtual, serão emitidos cartões de plásticos e entregue a quem é de destino.

A formalização oficial do cadastro e a emissão do ID jovem será feita pela própria Caixa Econômica Federal, que possui um amplo gerenciamento e conhecimento sobre diversos programas sociais da Caixa, a mesma tem a responsabilidade em gerenciar o programa identidade jovem e emitir os documentos, quanto ao design é todo estético, da carteira o principal responsável é a UNE – União Nacional dos Estudantes, entidade responsável da juventude brasileira e a validação das mesmas.

Quais são os benefícios do programa ID jovem?

A efetivação desse programa representa um avanço muito importante no andamento do processo do sistema nacional da juventude. O programa identidade jovem garante importantes benefícios, como garantir ao jovem a meia entrada em eventos culturais e esportivos.

Quem pode fazer o cadastro no programa identidade jovem?

O controle dos jovens é feito por um documento chamado ID JOVEM, que é feito através do sistema de Cadastro Único do Governo Federal. Esse documento permite o acesso de famílias de baixa renda aos benefícios do programa.

É através deste programa que outros benefícios sociais são analisados. Assim como o bolsa família 2021, o programa ID jovem também passa por uma análise, e é por meia desta análise que os jovens são identificados e contemplados com o programa.

Só participam e são contemplados pelo ID Jovem, brasileiros entre 15 e 29 anos, que possuem baixa renda. Caso se enquadre nessas regras, poderão receber o cartão identidade jovem e se beneficiar com tudo que o programa disponibiliza para os jovens.

App Identidade Jovem

Para utilizar o aplicativo, basta fazer seu download. Deve-se preencher os campos necessários como o seu número do NIS e os dados cadastrais solicitados. Para adquirir algum bilhete ou ingresso, é necessário apenas a apresentação do ID virtual, acompanhado de um documento oficial com foto. A ID jovem deve ser atualizada a cada 30 dias, em uma nova consulta no aplicativo ou no site.