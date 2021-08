Com situação econômica do país agravada pela pandemia e que vem pesando no bolso dos brasileiros, está cada vez mais complicado para o cidadão comum pagar a assinatura de serviços de streaming como o Netflix. Por essa razão, existe muita gente em busca de alternativas para o Netflix grátis.

Essa pesquisa tem aumentado ainda mais devido as mudanças que a líder de streaming aplicou em seus planos, deixando a assinatura ainda mais cara. O plano básico, por exemplo, teve um aumento de 19%, passando a custar R$ 25,90.

A boa noticia é que os interessados em curtir os conteúdos da plataforma sem pagar nenhum tostão ainda podem contar com algumas alternativas.

Netflix Grátis

Apesar da Netflix grátis parecer uma desvantagem para o bolso da empresa, a verdade é que essa opção é uma estrategia para transformar não-assinantes em clientes. Uma vez que ao ficar interessado nos conteúdos, os usuários acabam pagando por um pacote para ter acesso a mais vantagens.

No entanto, vale deixar claro que algumas das alternativas oferecem a possibilidade de conferir uma boa parte do conteúdo da plataforma gratuitamente, o que pra muita gente é mais do que suficiente para garantir o entretenimento por um bom tempo.

Como Assistir Netflix de Graça

Bem, como já demos a entender nos tópicos passados, existem alternativas que o interessado pode usar para conferir os filmes e séries da Netflix gratuitamente. Abaixo apresentamos todas as opções que você tem para conseguir essa façanha.

Netflix Grátis: Conteúdos Selecionados

Em 2020, para ajudar os brasileiros a passar a quarentena com mais opções de entretenimento, a Netflix resolveu liberar alguns de seus conteúdos de forma gratuita para não-assinantes. Inicialmente essa oferta era válida apenas por 30 dias, o que depois de um tempo foi estabelecido indeterminadamente, e hoje você pode ainda assistir a Netflix grátis.

Nessa opção a plataforma garante acesso a algumas das suas melhores produções, como é o caso de Stranger Things, Casamento as Cegas, Elite, Grace and Frankie e Olhos que condenam.

Note que a lista de produções acessíveis por este meio sofre alterações de tempo em tempo, por isso os conteúdos acima podem já ter sido removidos do catálogo para dar espaço a novas novidades da plataforma.

Para ter acesso aos filmes e séries gratuitamente, é preciso entrar no endereço web www.netflix.com/br/watch-free pelo navegador de seu smartphone, tablet ou computador. Veja que o serviço da Netflix grátis ainda não funciona no iPhone, iPad e nas smart TVs.

Netflix grátis por 30 dias

Até o segundo mês de 2020, os brasileiros tinham acesso a todos os conteúdos da Netflix gratuitamente por 30 dias, o que era uma experiência de trial ou mês de teste. Com essa opção o usuário poderia testar a plataforma para ver se preferia assinar ou não.

Infelizmente, atualmente esse incetivo já não existe, e todo o interessado em tornar-se um assinante deve pagar pelo menos R$ 25,90 para ter acesso ao pacote básico do serviço no site do serviço – http://www.netflix.com/br/.