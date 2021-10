O comércio online é cada dia mais uma realidade constante para nosso dia a dia, e dentro delas destaca-se a Dafiti. Porém, nem sempre os pedidos ocorrem da forma que desejamos. Desta forma, quando precisamos questionar sobre informações especificas, sobre alguma questão particular ou especificamente em relação ao um pedido é necessário entrar em contato com telefone Dafiti.

Dafiti é sem dúvidas uma das maiores empresas do setor de vendas online e por esse motivo é possível que se questione como entrar em contato com a Dafiti. Já que a sua plataforma de vendas é virtual muitas das coisas que podem ser realizadas também podem ser feita através deste tipo de ferramentas. Assim, aqui abordaremos mais um pouco sobre o chat e telefone de whatsapp.

Mesmo assim, nem sempre as coisas funcionam da forma que desejamos. Portanto, se houver alguma reclamação que precise ser feita também o auxiliaremos com esta informação, brindando dados que permitam fazer uma reclamação no SAC, ouvidoria ou outras formas de contato. Acompanhe a leitura para saber mais.

Telefone da Dafiti

A primeira forma de contato que a maioria das pessoas costuma pensar é qual o número de telefone da Dafiti. Desta forma, conseguirá entrar em contato sobre questões especificas do seu pedido, produtos, necessidade de trocas, entre outras. Assim:

Se você mora em São Paulo terá que falar ao (11) 3052 – 7500 .

. Já desde Rio de Janeiro ao 0800 941 1360.

No entanto, cabe ressaltar que é importante ligar entre segunda a sexta-feira das 8hs às 20hs. E se for no sábado pode ligar entre as 8hs e as 18hs.

Como Entrar em Contato

Há varias formas por meio das quais pode entrar em contato com a Dafiti, seja para rastrear pedido Dafiti ou outros interesses. Alguma são pelo telefone, porém também podem ser virtuais, como o comércio é desta forma também contam com esta alternativa.

Chat Dafiti

O chat Dafiti é uma das melhores formas para entrar em contato já que conseguirá falar com um atendente que resolverá suas dúvidas. Para fazer este processo é necessário que vá até o até e procure por um símbolo de Messenger na parte inferior esquerda da janela.

Telefone WhatsApp Dafiti

Caso queira falar pelo telefone WhatsApp Dafiti precisa saber que infelizmente a plataforma não conta com esta alternativa. Porém, através do chat é possível desvendar e desmitificar muitas questões que podem estar preocupando-o.

SAC Dafiti

Logo, se precisa de alguma reclamação em especifico sobre atendimento, produtos ou questões que precisem ser esclarecidas. Desta forma, ode ligar desde captais e regiões metropolitanas entrando em contato ao 4003 – 0101.

Porém, desde outras localidades é necessário ligar ao 0800 888 0101. Sempre prestando atenção para que seja entre segunda a sábado, das 8hs às 22hs.

Ouvidoria Dafiti

Logo, se o SAC e outros contatos ainda não forem eficientes também pode entrar em contato com a ouvidoria para uma reclamação mais severa. Portanto, deverá ligar ao 0800 776 9595 para conseguir levar até o departamento necessário para solucionar estas questões.

Reclamação Dafiti – Como fazer

Por último, se estiver procurando mais sobre como fazer reclamação Dafiti é importante que siga este processo; primeiro fale com um atendente, na sequência com o SAC e por último com a ouvidoria. O ideal é que seja resolvido desde o primeiro contato.