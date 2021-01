O Seguro Desemprego Web com Certificado Digital é uma nova alternativa de benefício oferecida pelo governo. A mesma visa facilitar a solicitação do seguro-desemprego, de um modo totalmente online. No caso, o sistema disponibiliza o preenchimento e envio dos requerimentos, exclusivamente pela internet. Vale a pena lembrar que o programa é totalmente seguro, tendo diversas certificações contra hackers e malwares. Tudo isso para prevenir que as pessoas tenham seus dados pessoais roubados, ou usados de má fé. Pensando assim, separamos neste artigo algumas informações e dicas sobre como conseguir seu benefício, apenas por meio da internet.

O que é?

Conforme já mencionamos anteriormente, o seguro desemprego web com certificado digital foi um projeto criado pelo governo. O mesmo visa facilitar a vida dos ex-funcionários, ao solicitar seu benefício de seguro desemprego.

Isso porque, o com o certificado digital, o empregador pode solicitar o preenchimento e os requerimentos por arquivo de importação. Sem falar que, posteriormente, possibilita a consulta dos requerimentos que foram feitos, os cadastros de filiais registrados, e também o cadastro da procuração.

E a melhor parte é que não há necessidade de ir até um posto de atendimento, para fazer sua ativação. Deste modo o recém-desempregado não precisará gastar seu tempo, e até mesmo dinheiro, com locomoção. É uma outra alternativa muito eficaz quando relacionada a pandemia do Covid-19. Até porque, deste modo, evita grandes aglomerações com o seguro desemprego web com certificado digital.

Como Enviar o Seguro Desemprego no Empregador Web

Caso você queira fazer a sua solicitação do seguro desemprego web com certificado digital, com acesso à internet, é muito fácil. Para tal, fizemos abaixo um pequeno tutorial para te ajudar com isso. Basta seguir o passo a passo:

Entre no site oficial da ferramenta Feito isso, será necessário cadastro seu gestor. Escreva os campos com o nome e CPF do sócio proprietário da empresa. Feito isso, basta acessar o e-mail que você escreveu, para ter acesso ao seu login e senha gerados pela plataforma Empregador Web. Retorne ao site da ferramenta com os dados em mãos. Agora, aparecerá uma caixa de diálogo solicitando seu PIN. Na sequência, a senha que lhe foi enviada por e-mail. Por aí já conseguirá acessar seu seguro desemprego web com certificado digital Posteriormente, clique no CNPJ da empresa que vai emitir o seu seguro-desemprego Feito isso, acesso o menu requerimento, e clique em cadastrar requerimento. Basta preencher os campos em branco e clicar em cadastrar Imprima seu documento e peça para o trabalhador assiná-lo e dar entrada no benefício Para fazer isso via internet, sem ter que entregar em mãos ao seu empregador, clique em importar requerimento. Pronto

Empregador Web sem Certificado Digital

Já que falamos do benefício totalmente online, e com certificado, e no caso do sem certificado? O que muda entre eles? É bastante simples. Na verdade, o empregador só poderá cadastrar a procuração para que uma empresa ou pessoa física possa utilizar de seus dados no Empregador Web. Ou seja, você dependerá 100% da ativação em um posto de atendimento. Ou seja, pessoalmente. Neste caso, você terá que se direcionar até uma das regiões em que pode ser atendido.