A Decolar é uma agência de viagens online, especializada em destinos nacionais e internacionais. E também disponibiliza várias formas de atendimento, por isso se precisar é só entrar em contato Decolar Telefone.

A empresa possui diversos serviços para viagens, como transporte terrestre e aéreo, ingressos para pontos turísticos, transfers, seguros para viagens, e vários outros serviços extremamente importantes para quem quer viajar com tranquilidade e segurança.

Para tornar a compra ainda mais segura, a Decolar disponibiliza diversos canais de atendimento ao cliente, para que ele possa entrar em contato com a agência de forma rápida e prática, para garantir que sua solicitação será atendida.

Decolar Telefone

A Decolar disponibiliza um canal de atendimento através do telefone da empresa, para que os clientes possam entrar em contato de forma rápida diretamente com um atendente da empresa. Para entrar em contato com a Decolar por telefone o cliente deve ligar para o número 11 4003 9444.

Como Entrar em Contato com Decolar Telefone

A Decolar disponibiliza canais de atendimento para que o cliente possa entrar em contato com a empresa sem precisar sair de casa. Os principais canais de atendimento são:

Telefone da Central de Atendimento, através do telefone 0800 721 6527;

Página de atendimento, disponível em: https://www.decolar.com/ajuda/;

Central de atendimento internacional, através do telefone + 55 11 4003 9444.

Saiba: Como entrar em contato com Banco PAN Telefone, e também com o Telefone Dafiti.

Chat Lojas Decolar

O cliente pode entrar em contato através do chat de ajuda da Decolar, que está disponível em: https://www.decolar.com/ajuda/. O cliente deve selecionar qual o motivo do contato dentre as opções disponíveis na página (como cancelamentos de viagens), e informar o motivo de seu contato.

SAC Decolar

A Decolar possui um Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, disponível através do telefone:

0800 721 6527, para ligações nacionais;

+55 (11) 4003 9444, para ligações nacionais ou internacionais.

O SAC é considerado o principal canal de atendimento para o cliente. Esse canal de atendimento é para que o cliente possa entrar em contato com a Decolar e falar diretamente com um atendente da companhia, para tratar sobre problemas anteriores ou posteriores à viagem. O cliente pode solicitar também o auxílio do atendente para tratar de produtos comprados na Decolar.

Ouvidoria Decolar

Embora a Decolar não disponibilize um canal de atendimento exclusivo para a Ouvidoria, no SAC o cliente consegue conversar diretamente com o atendente sobre os atendimentos anteriores nos quais não tiveram suas solicitações atendidas ou problemas resolvidos.

Leia também: Como é o atendimento Casas Bahia Telefone.

Reclamação Decolar – Como fazer

Geralmente, as reclamações são feitas diretamente com a Ouvidoria da empresa. Como no caso da Decolar não há um canal exclusivo para Ouvidoria, as reclamações devem ser feitas diretamente no SAC da empresa.

Se mesmo assim o cliente não tiver seu problema solucionado, ele pode realizar uma reclamação na plataforma Reclame Aqui, uma plataforma feita especialmente para o registro de reclamações sobre empresas.

A equipe de atendimento da Decolar responde todas as reclamações realizadas na plataforma do Reclame Aqui de forma rápida e através da plataforma, assim o cliente recebe atendimento após registrar sua reclamação de forma rápida. Para registrar uma reclamação no Reclame Aqui acesse: https://www.reclameaqui.com.br/empresa/decolar-com/.