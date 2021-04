Atualmente, é muito comum se deparar com a notícia de que o WhatsApp de alguém foi clonado. A prática de clonar Whatsapp vem se tornando comum por pessoas que buscam por formas de cometer fraudes utilizando o WhatsApp de outras pessoas. O termo clonar Whatsapp significa acessar a conta de outra pessoa sem que ela necessariamente saiba disso.

Mas especialistas alertam que ao utilizar aplicativos e sites que prometem clonar o WhatsApp de outras pessoas, o usuário pode acabar tendo seus dados comprometidos.

Para poder se proteger da melhor forma, é necessário conhecer como o WhatsApp pode ser clonado, evitando assim de cair em fraudes e golpes através do aplicativo.

Como clonar o WhatsApp

Algumas pessoas buscam informações sobre como clonar o WhatsApp para que possam usar o seu WhatsApp em dois celulares diferentes.

No entanto, outras usam para fins ilegais. Independentemente do fim, hoje existem algumas formas de ter o aplicativo clonado, como usando o número por exemplo. Para que você possa se proteger desses golpes ou usar o seu aplicativo do WhatsApp em dois celulares, nós separamos algumas formas mais comuns usadas para clonar o WhatsApp.

Como clonar o WhatsApp pelo número

Uma das maneiras mais comuns para clonar o WhatsApp é através do número do telefone celular. Dessa forma, a pessoa instala o WhatsApp e quando o aplicativo solicita o número de telefone para cadastro, a pessoa que está instalando o aplicativo fornece o número que deseja clonar e dá um jeito de conseguir que a pessoa dona do WhatsApp clonado envie o código de confirmação enviado para o seu celular.

Por exemplo, a pessoa se inscreve em determinado site suspeito e informa seu número de telefone. O site solicita um código para confirmar o cadastro da pessoa, por exemplo. Após a pessoa enviar esse código, a pessoa por trás da clonagem usa o código para instalar o WhatsApp e clonar os dados.

Com essa clonagem é possível roubar dados pessoais, dados de cartões, senhas, além de outras consequências que podem gerar grande dor de cabeça.

Embora essa forma seja a mais usual, não é possível clonar um WhatsApp apenas com o número, sem o código de confirmação. Para se proteger, especialistas indicam que os usuários do WhatsApp ativem a verificação da conta em duas etapas.

WhatsApp Web Clone

A clonagem do WhatsApp usando o aplicativo para computadores segue a mesma lógica da forma explicada anteriormente. O usuário precisa informar um código de identificação para poder acessar o WhatsApp através do computador, usando o WhatsApp Web.

No entanto, outra forma de clonagem pode ser usada pelo WhatsApp Web, como por exemplo usuários que buscam por aplicativos de clonagem para WhatsApp Web. Esses aplicativos podem roubar informações do usuário, e no final, usuários que querem clonar um WhatsApp acabam tendo seu WhatsApp clonado.

Aplicativo para ver mensagens apagadas do WhatsApp iPhone

Caso o usuário apague uma mensagem importante sem querer, ele pode buscar por aplicativos que recuperam mensagens apagadas do WhatsApp. Para saber mais sobre esses aplicativos, basta abrir a loja de aplicativos do iPhone (Apple Store) e buscar pelo termo “Restaurar mensagens Apagadas”.

Para escolher o melhor aplicativo, o usuário deve se atentar às classificações do aplicativo e também para os comentários de quem já baixou o aplicativo, para saber se ele é confiável.