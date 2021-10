Tentando entrar em contato com a Total Express Telefone e ainda não encontrou o número correto? Saiba como durante a leitura desse post.

Primeiramente, a Total Express é uma empresa de transporte de mercadorias com a proposta de facilitar e otimizar o seu negócio de vendas. Sendo assim, a partir disso, com o intuito de conectar pessoas, a Total e– ficaria responsável pela entrega de suas vendas, com direito a rastreio do pacote, para você e para o seu cliente.

Ademais, com o objetivo de simplificar a logística do seu empreendimento, se você é responsável por um e-commerce ou vendas de varejo, esse assunto é para você.

Então, se você é cliente e tem alguma dúvida ou reclamação, ou, gostaria de se tornar, acompanhe a publicação que entenderá como:

Total Express Telefone

De forma breve, é importante ter consciência de que, uma empresa que promete facilitar o empreendimento alheio e ainda atender o Brasil inteiro é motivo de comemoração!

E para você, que inicialmente, prefira entrar em contato com a transportadora pelo telefone. Aqui está o número da Central de Relacionamento da empresa que a empresa disponibiliza para entrar em contato:

(11) 3627-5900

Mas fique atento, o horário de atendimento é de 8h às 18h, de segunda à domingo.

Como Entrar em Contato

É possível entrar em contato com a Total a partir de diferentes meios de comunicação, entre eles, o Chat e número de WhatsApp, siga no post e confira!

Chat Total Express

Para acessar chat é só conversar com a EVA, assistente virtual presente na no site da empresa, onde você pode verificar também como funciona o Rastreio da Total Express.

Ou seja, no site indicado, é necessário apenas clicar no compartimento “Olá, eu sou EVA” que se encontra no lado direito do site do canto inferior.

A total express é uma das transportadora Carrefour, para entregas, então muitos rastreios e dúvidas de compras feitas no Carrefour podem acabar sendo solucionadas com a empresa.

Telefone WhatsApp Total Express

Além disso, caso prefira bater um papo por mensagem ao invés de realizar uma ligação, você pode entrar em contato pelo WhatsApp da empresa. Sendo assim, não tem erro, basta você usar o mesmo número de telefone para contato apresentado acima:

(11) 3627-5900

SAC Total Express

Para entrar em contato com o SAC, assim como pelo WhatsApp, o mesmo número da Central de Relacionamento pode ser utilizado:

(11) 3627-5900

Ouvidoria Total Express

Infelizmente, a Total Express não apresenta nenhuma opção de Ouvidoria em seus canais de contato.

Reclamação

Por fim, você conseguirá fazer reclamações a partir do número apresentado para entrar em contato com a Central de Relacionamento, você pode realizar uma ligação ou entrar em contato com o WhatsApp, além de abrir um reclamação no site Reclame Aqui.

(11) 3627-5900

Lembre-se apenas do horário de atendimento, todos os dias da semana e finais de semana, de 8h às 18h!