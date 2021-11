Procurando o Eletropaulo Telefone? Sim? Nesse artigo, além do telefone da Eletropaulo — principais empresas de abastecimento de energia elétrica do estado de São Paulo — você vai encontrar diversos outros canais de atendimento disponibilizados pela empresa. Vamos lá!

Eletropaulo Telefone

Hoje em dia, o telefone vem se tornando um meio de contato um pouco ultrapassado. Entretanto, dentro dos canais de atendimento, o SAC da Eletropaulo continua sendo um dos mais utilizados, principalmente para quem busca fazer reclamações ou solucionar problemas. Veja também como emitir Eletropaulo Segunda Via.

SAC Enel São Paulo: 800 72 72 120A fim de entrar em contato com a Eletropaulo por telefone, a empresa atende em 3 números, são eles:

SAC para Deficientes Auditivos: 0800 77 28 626

Ouvidoria: 0800 72 73 110

Lembre-se, como primeiro contato, o ideal é que você ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). Caso o seu problema não seja resolvido, você pode tentar novamente em outro setor, neste caso, a Ouvidoria da Empresa.

Como entrar em contato com Eletropaulo?

No tópico acima você conhece o número de contato da Eletropaulo, porém, você conhece outros canais de atendimento ao cliente da empresa? Além do telefone, através da Enel/Eletropaulo, você pode tirar suas dúvidas, fazer solicitações ou mesmo reclamações através de 3 canais diferentes:

Telefone:

WhatsApp;

Chat Online.

Chat Eletropaulo

Para você que está no computador neste momento, que tal utilizar o Chat Online? Através do Chat, você consegue acessar praticamente todos os dados e setores quando comparado ao SAC, por exemplo.

No entanto, o Chat Online tem a vantagem de ser mais prático e até mais cômodo pelo fato de você não precisar aguardar na linha para ser atendido. Veja a seguir o passo a passo para utilizar o Chat Online Eletropaulo.

Passo 1: Acesse o site da Enel (Eletropaulo), clicando aqui;

Passo 2: Clique em “Atendimento”;

Passo 3: Por fim, basta ligar em “Clique Aqui” no ícone “Fale Conosco”.

Telefone WhatsApp Eletropaulo

Não está com o computador, mas o seu smartphone está disponível? Bom, neste caso, ao invés de utilizar o Chat Online, você também pode entrar em contato com a empresa através do número de WhatsApp: (21 99601-9608)

Ouvidoria Eletropaulo

Qual a real diferença entre o SAC e a Ouvidoria? Em suma, o SAC é destinado para as pessoas que querem fazer o primeiro contato com a empresa. Sendo assim, você pode entrar em contato para tirar dúvidas, fazer reclamações, etc.

No caso da Ouvidoria, este é um setor mais específico, voltado diretamente para quem quer fazer uma reclamação tanto que o SAC não solucionou, como do próprio SAC.

Reclamação Eletropaulo — Como fazer?

Nada adiantou? A sua última opção antes de tomar medidas jurídicas é utilizar o site Reclame Aqui. Já ouviu falar?

Através desse site, você pode fazer a sua reclamação pública da empresa. O que faz com que a empresa “mexa os pauzinhos” para conseguir solucionar o seu problema quanto antes.

A fim de ter acesso ao Reclame Aqui, basta acessar o site oficial do Reclame Aqui na página oficial da Eletropaulo, clicando aqui. Por fim, basta clicar em Reclamar.