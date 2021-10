Nesse breve artigo, vamos abordar tudo que você precisa saber sobre a Translovato Rastreamento. Além de mostrar o passo a passo de como você pode rastrear o seu produto sem sair de casa, 100% pela internet, também vamos falar um pouco mais da Translovato. Vamos lá!

Translovato Rastreamento

Embora a Translovato tenha ficado mais conhecida atualmente, principalmente por conta do grande aumento no número de compras nos comércios eletrônicos. A Translovato atua na área de transporte desde 17 de julho de 1979.

Mas calma, por mais que a empresa seja uma das mais antigas atuando dentro desse mercado, ela não parou no tempo.

Hoje em dia, para acompanhar o grande número de pedidos, além de melhorar a sua frota e logística, a empresa também aprimorou a sua Central de Atendimento e claro, a sua plataforma de rastreio.

Como Funciona o Translovato Rastreio?

Mas afinal, como funciona o sistema de rastreio da empresa? Em resumo, a empresa possui uma plataforma própria em seu site voltado para o rastreamento das encomendas.

Através desta plataforma, você consegue monitorar todas as etapas do seu produto, desde a emissão da nota fiscal, até chegar na porta da sua casa. Como na Logbee Rastreio, por exempolo.

Entretanto, para que o rastreio seja possível, é de suma importância que você tenha a nota fiscal do produto. Até porque, sem esse dado, fica impossível rastrear o seu pedido.

Sendo assim, caso você não tenha a nota fiscal, entre em contato com a loja que você efetuou a compra do produto e solicite a mesma. Com a nota fiscal em mãos, basta seguir o tópico abaixo.

Translovato Rastrear Código

Conseguiu a nota fiscal? Sim? Ok! Agora está na hora de você efetuar a consulta do seu produto. Para isso, preparamos um passo a passo simples, porém, completo para você conseguir efetuar a consulta agora mesmo.

Passo 1: Acesse o site oficial da empresa Translovato, clicando aqui;

Passo 2: Assim que acessar o site, logo no menu inicial na parte superior da

tela, clique em “Minha Carga”;

CPF ou o CNPJ. Após preencher ambos os dados, clique em "Efetuar

CPF ou o CNPJ. Após preencher ambos os dados, clique em “Efetuar

Consulta”.

Pronto! Caso o número da nota fiscal e o CPF/CNPJ tenha sido informado corretamente, todos os dados sobre o seu pedido apareceram em sua tela. Lembre-se, esta consulta pode ser feita tanto no seu computador, como no tablet e smartphone.

Translovato Rastreamento Telefone

Não conseguiu utilizar o site? Caso isso aconteça, ainda no site da empresa, clique em “Fale Conosco” e posteriormente selecione a opção “Relação de Telefones e Endereços”.

Em seguida, informe o seu estado e para finalizar, basta escolher o número mais próximo de você. Só no estado de São Paulo, por exemplo, existem mais de 30 números para você ligar.

Sobre a Translovato

Com mais de 40 anos no mercado nacional, a Translovato cresceu e continua crescendo. Como sempre se atualiza, seu valor no mercado só aumenta, responsável por fazer cerca de 3 milhões de despachos por ano.

Outro número exponencial da empresa são os municípios cuja empresa atende, são mais de 3200 municípios ao redor de todo o país.