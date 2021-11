Buscando pelo HAVAN Telefone? Atualmente, a HAVAN é uma das principais empresas do Brasil e vem crescendo a passos largos nos últimos anos. Com tantos clientes, a empresa investiu e atualmente, oferece diversos canais de atendimento para você cliente. Veja todos eles agora mesmo a seguir. Vamos lá!

Qual o Número de Telefone da HAVAN?

Ao contrário de muitas empresas que possuem um número de telefone, principalmente no setor de Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), a HAVAN não possui este canal de atendimento dentro da sua empresa.

Entretanto, para não deixar esse déficit de atendimento, a empresa possui um portal onde possui todas as empresas espalhadas pelo Brasil. Com isso, você pode acessar o portal e encontrar o número de telefone da HAVAN mais próxima da sua casa.

Para tornar isso possível, basta acessar o site Cliente.Havan, clicando aqui, inserir o seu Estado e selecionar a Loja Havan do seu município.

Como entrar em contato com HAVAN?

Como mencionado anteriormente, as Lojas da HAVAN possuem telefones próprios, porém, a sede da empresa não disponibiliza um SAC para seus clientes. Entretanto, embora o SAC não esteja disponível, você tem a opção de entrar em contato com a empresa através de outros canais de atendimento, são eles:

Chat Online HAVAN;

WhatsApp HAVAN;

Reclame Aqui (Meio Externo).

Chat HAVAN

Para quem deseja utilizar o Chat Online da HAVAN, por exemplo, preparamos um passo simples, mas completo para você conversar com um dos atendentes da empresa.

A fim de acessar o Chat, é recomendado que você siga atentamente os 4 passos citados a seguir:

Passo 1: Acesse o site oficial da HAVAN, clicando aqui;

Passo 2: Assim que acessar o site, clique em “Atendimento” no menu principal;

Passo 3: Posteriormente, clique na Estátua da Liberdade no canto inferior direito da tela;

Passo 4: Neste momento, você pode optar por conversar via WhatsApp e o próprio Chat Online da HAVAN.

Telefone WhatsApp HAVAN

Para quem está no computador, por exemplo, o Chat Online é sem dúvidas o meio mais fácil, prático e seguro para quem deseja entrar em contato com a Central de Atendimento HAVAN.

Porém, para você que está no celular, é mais fácil utilizar o número de WhatsApp disponibilizado pela empresa. Neste caso, você pode utilizar tanto o WhatsApp para Atendimento, como o WhatsApp para comprar Online.

Compra Via WhatsApp: 55 (47) 3265-5016

Atendimento Via WhatsApp: 55 47 3265-5050

SAC HAVAN Telefone

A HAVAN não possui SAC, limitando os seus canais de atendimento principalmente no Chat Online e no WhatsApp.

Ouvidoria HAVAN

O Setor de Ouvidoria é muito utilizado para quem precisa fazer reclamações. Mas a Havan não possui Ouvidoria! O que fazer? Neste caso, siga o tópico abaixo.

Reclamação HAVAN — Como fazer?

Você conhece o Reclame Aqui? Esse site embora não tenha ligação direta com nenhuma empresa, ele vem sendo muito útil para quem deseja solucionar um problema.

Por quê? Dentro dessa plataforma, as reclamações e as avaliações do cliente são públicas. Sendo assim, quanto menos a empresa solucionar o problema dos seus clientes, menor será a sua avaliação e consequentemente a sua credibilidade.

Para evitar isso, muitas empresas possuem setores destinados a solucionar problemas publicados no Reclame Aqui. Com a finalidade de aproveitar essa plataforma, acesse o site do Reclame Aqui, clicando aqui.