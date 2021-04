Quer o Número da Luluca? Atualmente, muitas pessoas sonham em poder entrar em contato com seus ídolos. Porém, pelas redes sociais, por exemplo, são milhões de pessoas diariamente tentando entrar em contato, consequentemente, o acesso aos famosos se torna praticamente impossível.

Entretanto, nesse breve artigo você vai aprender todas as formas de entrar em contato com a Luluca que, atualmente, é uma das youtubers mirins mais famosas da internet.

Quem é Luluca?

Embora muitas pessoas conhecem a youtuber como Luluca, seu nome verdadeiro é Luiza. Hoje em dia, a Luiza é uma das youtubers mirins que mais fazem sucesso entre as plataformas digitais, principalmente no YouTube.

Voltado para crianças, Luluca não foca apenas em seu dia a dia, além do seu canal principal, ela também possui o Luluca Games, voltado somente para o público de jogos.

✅ Confira também como funciona:

Número de WhatsApp Luluca

Como citado anteriormente, ter acesso a Luluca não é simples, até porque, a mesma possui milhões de seguidores. Mas, com o Número da Luluca, principalmente o número de WhatsApp, esse acesso fica muito mais simples.

Até porque, neste caso, você vai enviar mensagem diretamente para o seu perfil do WhatsApp pessoal. Consequentemente, as chances de você ter a sua mensagem visualizada e respondida são muito maiores.

Mas cuidado, enviar muitas mensagens ou mesmo ficar ligando, pode fazer com que o seu número seja bloqueado. Sendo assim, o recomendo é que você seja uma pessoa respeitosa e educada. Não tenha pressa para ser respondida, ok?

Número da Luluca

Agora que você já sabe como se comportar com o Número da Luluca, está na hora de você ficar sabendo e conferir o número verdadeiro da youtuber. O número atual da Luluca é: (11) 99906-4946.

Mas lembre-se, mande mensagem com moderação, caso contrário, ao invés de ter acesso a youtuber, na verdade, você terá seu número bloqueado.

Como Conversar com Luluca?

Além do número da Luluca, existem diversas outras formas para quem deseja entrar em contato com a mesma. Todavia, como mencionado no início do artigo, a forma mais direta para conversas é através do número de WhatsApp da Luluca.

Porém, caso a mesma não responda através do número, é possível tentar o contato utilizando as redes sociais ou os próprios canais do YouTube. Hoje em dia, a YouTuber está presente principalmente no Instagram.

✅ Veja mais números de telefone:

Além disso, você pode enviar mensagens, tanto para o seu canal Crescendo com Luluca, como para o Luluca Games. Para contato profissional, também existe o e-mail.

Onde mora a Luluca

Embora muitas pessoas não saibam, Luluca mora atualmente no estado de Minas Gerais, mais especificamente na cidade de Moema.

Qual a idade da Luluca?

Luluca ou também conhecida como Luiza tem 11 anos de idade, cerca de 1.53 m de altura e pesa 45 kg. No entanto, mesmo sendo muito nova, a Luiza é muito famosa, principalmente entre as crianças que assistem seus dois canais.

Se você tem o sonho de entrar em contato com a Luluca, sua chance é agora. Mas lembre-se de todas as dicas mencionadas no início do artigo. Dessa forma, você terá muito mais chances de conseguir ter uma conversa com a youtuber.