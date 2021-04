99 Food – Sendo um dos aplicativos de transporte mais usados e conhecidos por seu baixo custo e alta qualidade. O 99 agora também funciona com a entrega de comida de restaurantes parceiros, com o aplicativo chamado de 99 Food, que promete ser uma das novas tendências para o nosso dia a dia.

Cada vez mais as pessoas preferem pedir suas comidas favoritas através de aplicativos, pois além de receber o pedido de forma rápida e sem precisar de casa, você ainda pode acompanhar o seu pedido em tempo real, o que traz maior conforto e segurança para o usuário.

99 Food

O 99 Food vem para trazer todo o baixo custo da 99 com a qualidade de seus atendimentos. Com o aplicativo da 99 Food, o cliente pode pedir comida de qualquer restaurante parceiro da 99, sem precisar sair de casa. O 99 Food é uma nova aposta da 99, mas promete ser um grande sucesso por conta do histórico da 99 no ramo de transportes.

Além disso, uma vantagem do aplicativo 99 Food é que você pode escolher se deseja pagar na entrega ou online, e se deseja pagar no dinheiro ou no cartão, deixando o cliente mais à vontade para escolher o que é mais conveniente.

Como funciona o 99 Food

O funcionamento do 99 Food é parecido com o de outros aplicativos de delivery: o cliente escolhe no aplicativo o restaurante e o que deseja comer.

Após escolher, ele faz o pedido no aplicativo e escolhe a forma de pagamento.

O restaurante começa a preparar o pedido e após finalizar, um dos entregadores da 99 Food retiram o pedido e entregam na casa do cliente. Tudo isso de forma rápida e prática.

Vantagens do 99 Food

Com o 99 Food os clientes, restaurantes e entregadores conseguem diversas vantagens. As principais vantagens são:

Clientes: podem pedir em diversos restaurantes da cidade, com preços facilitados e segurança no pedido, além de poderem sempre contar com as diversas promoções do aplicativo;

podem pedir em diversos restaurantes da cidade, com preços facilitados e segurança no pedido, além de poderem sempre contar com as diversas promoções do aplicativo; Restaurantes: com o 99 Food você pode ampliar o seu negócio, entregando em todos os locais da cidade, sem se preocupar com isso, pois a 99 Food faz essa ponte entre restaurante e cliente;

com o 99 Food você pode ampliar o seu negócio, entregando em todos os locais da cidade, sem se preocupar com isso, pois a 99 Food faz essa ponte entre restaurante e cliente; Entregador: você pode fazer os seus próprios horários, escolher em qual região deseja trabalhar, além de poder contar com as diversas facilidades que o 99 Food oferece.

Cadastro 99 Food

Para se cadastrar na nova plataforma da 99, é necessário:

Acessar o site de cadastro ( clique aqui caso seja entregador ou clique aqui caso seja para restaurante);

caso seja entregador ou caso seja para restaurante); Selecionar a opção para realizar o cadastro;

Informar os dados solicitados para o cadastro, enviar os documentos solicitados e concluir o cadastro;

Instalar o aplicativo do 99 Food.

Caso você seja cliente, basta abrir a loja de aplicativos do seu celular e buscar pelo 99 Food, e criar uma conta.

Onde 99 Food está disponível?

Por ser um aplicativo novo, o 99 Food ainda não está disponível em todas as regiões. Para consultar se ele está disponível para sua cidade e região, baixe o aplicativo e insira sua localização. Se ele ainda não estiver disponível, em breve estará e você poderá utilizar os serviços da plataforma. Hoje, o 99 Food já está disponível em: Belo Horizonte, Divinópolis, Curitiba, Uberlândia, Ouro Preto, Poços de Caldas.

Taxas

O 99 Food funciona cobrando uma taxa dos restaurantes, para que a plataforma possa ser mantida. As taxas são de:

10% do valor do prato, como taxa de serviço, para restaurantes que tenham seu próprio entregador;

27% do valor do prato, como taxa de serviço e de entrega para restaurantes que não tenham seu próprio entregador.

Como funciona para o Entregador

O entregador da 99 Food no momento do cadastro pode selecionar qual o meio que usará para fazer as entregas, como a pé, de bicicleta, moto ou carro. Os entregadores não pagam taxas, e o aplicativo sempre cria metas semanais que recompensam o entregador.

Requisitos para ser entregador

Para poder se cadastrar para ser entregador do 99 Food é necessário:

Ter CNH sem nenhuma pendência (caso vá realizar as entregas com um veículo);

Ter mais de 18 anos;

Garantir que os produtos sejam entregues de forma segura e com higiene.