Para quem está com um pedido para ser entregue pela OnTime Rastreamento ou mesmo está em dúvida de qual transportadora utilizar, abaixo vamos falar tudo sobre esta empresa.

OnTime Rastreamento

Antigamente, os Correios tinham todo o monopólio de frete no Brasil. Sendo assim, além de poder decidir qual seria o valor do transporte, ele também definia o tempo de espera para o produto ser entregue na mão do cliente final.

Entretanto, atualmente, existem um grande número de empresas responsáveis por transportar produtos no Brasil, empresas que atuam para os principais e-commerce do Brasil, como é o caso do Carrefour, Submarino, Casas Bahia, Magazine Luiza e muito mais.

Dentre essas empresas, a OnTime é uma das mais conhecidas do mercado e abaixo, você vai entender um pouco mais sobre essa transportadora e claro, como você pode rastrear o seu pedido através dela.

Como Funciona a OnTime Rastreio?

Por ser uma empresa já consolidada no mercado, a mesma disponibiliza para você algumas formas para você rastrear o seu pedido.

A fim de facilitar a sua vida, hoje em dia o site da OnTime é completo e possui diversas ferramentas para você, incluindo o Rastreio de Encomendas.

Ao acessar o site OnTime, por exemplo, logo no seu canto superior direito vai estar localizado um botão escrito “Rastreie sua Encomenda”. Ao clicar no botão, você pode tanto rastrear o pedido sendo o cliente, como sendo a própria loja que vendeu o produto. Tudo muito simples e rápido.

OnTime Rastrear Código

Agora que você entendeu um pouco como funciona o rastreamento de produtos dentro do site da OnTime, que tal rastrear o seu produto? Para isso, preparamos um passo a passo simples, porém, totalmente completo e didático para você fazer o seu rastreio agora mesmo:

Passo 1: Acesse o site oficial da OnTime, clicando aqui;

Passo 2: Neste momento, clique em “Rastreie sua Encomenda” e posteriormente selecione a opção “Acompanhe seu Rastreamento”;

Passo 3: Agora você vai se deparar com diversas opções, seja informando o CPF, como o número do pedido.

Passo 4: Por fim, selecione a mais fácil para você e clique em “Consultar”.

OnTime Rastreamento Telefone

Além de poder, efetuar o seu rastreio incrivelmente rápido, a empresa também fornece um atendimento online de primeira, basta ligar para um dos números abaixo:

Vendas: 11 2424.5800

Atendimento: 11 4673.2000

Junto com o telefone, no site oficial da empresa, você vai se deparar com o assistente virtual da empresa. Porém, infelizmente, este serviço ainda não está funcionando 100%. Consequentemente, tanto o WhatsApp, como o Chat online, não está funcionando até o momento.

Sobre a OnTime

Até o momento, a OnTime conta com mais de 10 anos de atuação na área de transporte do Brasil. Com tantos anos de mercado, a empresa é conectada com grandes e-commerce do Brasil.

Com a finalidade de atender toda a demanda, a OnTime possui operações em mais de 5.500 municípios somente no Brasil. Com isso, a OnTime é uma das maiores transportadoras do Brasil, atuante em 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal.