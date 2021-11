O Bacen Reclamação é uma forma por meio do site do Banco Central, onde clientes de bancos conseguem fazer reclamações de problemas que possuem com os mesmos e não conseguiram resolver.

Por mais que o Banco Central não possa interferir nas ações e soluções propostas por cada banco para determinados problemas, ele é responsável pela fiscalização dos mesmos, o que pode interferir no rankeamento de reclamações feitas para as instituições financeiras.

Assim, caso algum banco tenha muitas reclamações e não apresente soluções para seus clientes, o Banco Central, que é o fiscalizador de todos os bancos presentes no Brasil, pode interferir negativamente no ranking dessa instituição financeira.

Quando fazer uma Reclamação no Banco Central?

Caso você tenha sido cobrado pelo seu banco por uma taxa que não possui conhecimento, você pode estar realizando uma reclamação diante do Banco Central. Lembrando que o Banco Central não poderá fazer nada além de lhe auxiliar diante dessa situação. O Banco Central pode enviar sua reclamação para a instituição, onde a mesma terá um determinado prazo para responder e propor alguma solução para o seu problema.

Desta forma, o Banco Central sempre recomenda que todos os problemas que clientes tiverem com seus bancos, que os mesmo tentem negociar com a própria instituição financeira antes de procurar o Banco Central.

Vantagens da Bacen Reclamação

Por mais que o Banco Central não possa interferir diretamente em seu problema com o banco, a Bacen pode fazer com que seu banco de mais atenção para solucionar seu problema, correndo o risco de ter o índice de seu ranking afetado negativamente caso não procure lhe ajudar.

Como Fazer uma Reclamação no Banco Central

Se você deseja realizar uma reclamação no Banco Central e não sabe como proceder, basta seguir o seguinte passo a passo abaixo:

Realize o acesso ao seguinte site: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/registrar_reclamacao;

Caso você deseja fazer uma reclamação se identificando para que o banco possa entrar em contato com você, clique na opção “Registrar Reclamação”;

Caso você queira fazer uma reclamação anônima, clique na opção “Reclamação Anônima”;

Caso você opte pela opção de “Registrar uma Reclamação”, será necessário que você informe seu login presente em sua conta Gov.com;

Caso você ainda não possua uma conta cadastrada, você deverá realizar um cadastro e criar um login presente na mesma página;

Por fim, faça sua reclamação descrevendo o ocorrido.

Bacen Reclamações – O que é necessário para Reclamar?

Para que você possa fazer uma reclamação, é necessário que sua situação esteja de acordo com as seguintes etapas:

Você necessariamente precisa ter um cadastro diante do site Gov.com;

É necessário que você tenha um CPF que esteja válido;

Também é necessário que você possua um endereço de e-mail que esteja válido.

Telefone Bacen Reclamação Ouvidoria

Caso o cliente queira realizar uma reclamação por telefone, ele pode ligar no número 145 que fica disponível para entrar em contato com algum atendente do Banco Central, de segunda a sexta, das 8h às 20h.