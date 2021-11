Se você é um dos clientes do banco certamente se estiver preocupado com como obter sua fatura Agibank conseguirá imprimir ou ter os dados para realizar o seu pagamento em nenhuma dor de cabeça.

Logo, aqui falaremos com mais detalhes sobre as alternativas que tem para obter este importante documento, seja pelo site, pelo aplicativo ou inclusive por meios mais pessoais. Como por exemplo, no telefone com uma ligação, pelo whatsapp, entre outros.

Desta forma, o incentivamos a que acompanhe a leitura para verificar onde pagar a fatura Agibank, como obtê-la, entre outras questões que são realmente importantes para questões financeiras que o afastem de dividas.

2ª Via Fatura Agibank pelo Site

Uma das alternativas que as pessoas realmente escolhem como primeira opção é a 2ª via fatura Agibank pelo site, isso porque pode ser acessado desde o seu computador sempre que desejar. Portanto, basta acessar à página, uma vez dentro deverá procurar a aba de Cartões.

Após, deverá preencher os dados relacionados ao seu CPF, titulo do cartão, senha, entre outras questões relacionadas ao seu login. Agora, conseguirá verificar os valores que constam em aberto e selecionar uma forma de pagamento.

2ª Via Fatura Agibank pelo APP

Em outras questões, eventualmente acabamos precisando verificar as informações desde qualquer local com ajuda do nosso celular. Se este for o seu caso precisa conhecer mais ao respeito da 2ª via fatura Agibank pelo app.

Para isso, precisa ir até sua loja de aplicativos do celular e instalar o app Agibank. Após preencher suas informações de identificação precisará verificar as faturas que se encontram em aberto para realizar o pagamento da forma que for melhor para o seu dia a dia.

2ª Via Fatura Agibank pelo Telefone

Em seguida, se procura informações sobre obter sua fatura para pagamento através do telefone o que precisa é entrar em contato com a Central de Atendimento. Para isso, é preciso que entre em contato com o número 3004 2221 que serve para capitais e também para metropolitanas.

Logo, se você estiver desde outro local o telefone é 0800 602 0022 e o atendimento é todos os dias desde as 7h30 às 20h. Assim, conseguirá obter o valor que se encontra em aberto e ficar livre de qualquer preocupação.

2ª Via pelo WhatsAPP

Embora não exista uma alternativa para falar pelo whatsapp, saiba que se precisa de um atendimento similar pode ir até o site onde conseguirá falar pelo chat com um atendente. Assim, terá bons resultados explicando o que realmente precisa e obtendo sua fatura.

Onde pagar?

Finalmente, se estiver se perguntando onde pagar a Fatura Agibank saiba que pode ser feito a partir de qualquer um dos meios do seu agrado. Assim, pode imprimir o boleto e levar até sua agência do banco ou até a lotérica. Porém, também pode ver os dados e fazer o pago por app ou internet banking.