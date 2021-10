A Rede é uma empresa de soluções de vendas e varejo que facilita o processo de venda por cartão. Sendo assim, a instituição é pertencente ao grupo Itaú e distribui para vendedores ou varejistas maquininhas para pagamento digital. Em resumo, caso você gostaria de saber qual número de telefone Rede, continue com a leitura da postagem.

Primeiramente, se você tem um negócio a Rede pode impulsionar e abrir o leque das suas. Em outras palavras, as maquininhas da empresa aceitam as mais variadas bandeiras de cartão de débito e crédito, além de ter recursos como venda por NFC. E não é só isso, a empresa conta com um gerenciamento de vendas online para facilitar o e-commerce.

Segurança, facilidade e conforto em um só plano. Caso você tenha se interessado pelos serviços da Rede, veja como entrar em contato abaixo:

Qual o número de Telefone Rede

Em primeiro lugar, se você precisa solicitar um serviço, tirar dúvidas sobre o uso da sua maquininha é possível entrar em contato com a Central de Relacionamento para falar com um atendente.

Sendo assim, para entrar em contato com a Central de Atendimento, basta ligar:

Para Capitais e Regiões Metropolitanas: 4001 – 4433

Para as demais localidades: 0800 728 443

No entanto, fique atendo aos horários de atendimento. Funciona de 8h às 22h de segunda a sábado, e das 9h às 21h aos domingos e feriados.

Como Entrar em Contato com a Rede

Se você ainda está em dúvida, já acessou a página de ajuda da Rede, e agora está tentando como entrar em contato com a Rede, ou com problemas para realizar a ligação telefônica, não se desespere.

Além do atendimento por ligação telefônica, é possível entrar em contato com a empresa por outros canais de atendimento.

Ademais, é importante saber que as maquininhas Rede aceitam diversos tipos de Cartão, como o Nubank, Santander, Meliuz, sem importar qual o banco emissor do seu cartão.

Sendo assim, a segurança de não ter problema em captar clientes com diferentes contas bancárias deve ser um alívio.

Telefone WhatsApp Rede

Para entrar em contato com a empresa com segurança e rapidez, fale com a Rede pelo WhatsApp. Desta forma você conseguirá sanar suas dúvidas sobre os serviços realizados pela Rede, e os produtos para impulsionar o seu negócio de maneira satisfatória e efetiva.

Sendo assim, para entrar em contato com a empresa por WhatsApp, basta salvar o número abaixo em seus contatos e chamar sempre que necessário: (11) 4001 4433

Além disso, esse número pode ser utilizado para todas as localidades.

Telefone SAC Rede

Caso você esteja tentado entrar em contato com o SAC da empresa basta utilizar os números informados acima. A partir deles é possível fazer solicitações, tirar dúvidas e reclamações.

Telefone Ouvidoria Rede

Ademais, é importante saber que se o seu problema não foi resolvido por nenhum canal de atendimento exposto acima, ligue para a Ouvidoria Rede: 0800 720 0060

Essa forma de atendimento é responsável por registrar os problemas ocorridos no atendimento anterior, visando ao máximo o benefício do cliente.

Reclamação Rede — Como fazer

Para finalizar, você pode fazer reclamações pela Central de Atendimento ou, em última instância, recorrer à Ouvidoria. No entanto, caso nenhuma das formas tenha jeito, utilize o Reclame aqui e relate o problema que você obteve com a empresa.