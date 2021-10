O banco Safra é um dos bancos mais tradicionais do país, com mais de 170 anos de história, e milhares de clientes espalhados pelo país. O banco também possui uma trajetória internacional, graças a toda sua tradição. Além de ter a opção de Atualizar Boleto Banco Safra.

Emissão de boletos Safra

Dentre os diversos modelos de boletos disponíveis no banco Safra, os principais que podem ser emitidos diretamente no site são:

Boleto de Crédito Direto ao Consumidor – CDC;

Boleto Leasing;

Boleto de Cobrança (que pode ser emitido por qualquer banco);

Boleto do FINAMES ou BNDS;

Boleto Vendor.

Para facilitar o dia a dia dos clientes que precisam emitir um novo boleto, o banco Safra disponibiliza diversas formas para que o cliente possa emitir o seu boleto sem complicações, como:

Através do site da Central de Atendimento Virtual, que está disponível: https://www.safra.com.br/;

Aplicativo do Banco Safra (clique aqui para instalar o aplicativo em seu celular);

Central de atendimento telefônico, através do número 0300 105 1234;

Internet Banking, através do link: https://www.safra.com.br/servicos/2-via-boletos.htm.

O boleto pode ser atualizado tanto por clientes correntistas como não correntistas, e caso o cliente tenha dúvidas pode consultar o passo a passo da emissão de cada boleto no site do banco (que está disponível em: https://www.safra.com.br/servicos/2-via-boletos.htm).

Atualizar boleto Safra

Caso o cliente não consiga realizar o pagamento antes da data de vencimento do boleto ele deve realizar o pagamento apenas com o boleto atualizado. O valor do boleto atualizado pode ser maior do que o valor do boleto original, pois contam com os juros e acréscimos do valor de atraso.

Para atualizar o boleto de forma simples e prática o cliente pode acessar o internet banking do banco Safra (disponível em: https://www.safra.com.br/servicos/2-via-boletos.htm), e escolher o tipo de boleto que deseja atualizar. Independente do modelo do boleto que deseja atualizar, o processo é o mesmo.

Atualizar boleto safra por WhatsApp

Embora não haja como atualizar o boleto do Safra através do WhatsApp, é possível atualizar através da central de atendimento telefônico, falando diretamente com um atendente do banco. Para isso basta que o cliente ligue para o número 0300 105 1234, e solicite com o atendente a atualização de acordo com o tipo de seu boleto.

Onde Pagar boleto Safra

O boleto do banco Safra pode ser pago em diversos locais, como:

Agência bancária do banco Safra, com o boleto impresso;

Internet Banking do banco, apenas com o código de barras do boleto;

Aplicativo do banco, apenas com o código de barras do boleto.

Embora os boletos possam ser pagos em qualquer banco, em alguns casos ao pagar seu boleto no banco Safra o cliente possui algumas vantagens, como é o caso do boleto Leasing que pode ser pago pelo internet banking ou mobile (aplicativo).