Se você está negativado e precisa abrir uma conta bancária para começar um negócio, a conta Super Digital pode ser a solução para o seu problema. Como assim? A instituição financeira promete para seus usuários a abertura de conta de forma rápida e fácil mesmo estando com o nome sujo. Então, se você se interessou pelo assunto, e está buscando a solução para os seus problemas, informaremos tudo sobre o Super Digital telefone para que você possa entrar em contato com a empresa e tirar suas dúvidas.

Para abrir uma conta basta escolher uma assinatura, pode escolher entre Super Zero, ou Superdigital MEI ZERO. Ambas são contas gratuitas, porém com objetivos e modalidades diferentes, sendo assim, vai depender da que mais combina com a sua necessidade.

Ademais, caso você tenha uma empresa, a Super Digital promete: Gestão da Folha de Pagamentos Online, Entrega do Cartão aos seus funcionário no momento de contratação, Abertura de conta de todos os seus colaboradores de uma vez só, entre outros. Sendo assim, confira abaixo como entrar em contato com a empresa:

Super Digital Telefone

Em primeiro lugar, caso você esteja buscando suporte da Central de Atendimento para tirar dúvidas sobre cobranças, abertura de conta ou outros serviços, basta ligar:

De Capitais e Regiões Metropolitanas: 4090-1415

A partir de Demais Localidades: 0800-090-1450

No entanto, fique atendo aos horários de atendimento. Funcionam de 08:00 às 20:00, de segunda a sexta.

A conta Super Digital pertence ao Banco Santander, caso você seja cliente, tenha o Cartão Santander, ou faça financiamento pelo Santander está no lugar certo. Já que a descoberta de uma nova oportunidade bancária pode estar sendo aberta.

Como Entrar em Contato

Além disso, se você entrou no site do Super Digital e não achou a informação que queria. É necessário entrar em contato com a empresa para tirar dúvidas sobre os serviços prestados. Por meio de outros canais de atendimento também é possível fazer isso, continue com a leitura do post que irá saber a seguir.

Chat Super Digital

Para falar com o Chat, basta acessar o seu aplicativo e conversar com a Assistente Virtual. Além disso, se você prefere usar as redes sociais, basta acessar o perfil oficial do Super Digital e enviar uma mensagem INBOX que conseguirá falar com algum dos atendentes.

Para conseguir utilizar o Chat do aplicativo basta seguir os seguinte passos:

Clique no menu “Mais” > Depois em “Ajuda” > Em seguida, “Chat”

SMS

A conta Super não disponibiliza número de WhatsApp para contato. No entanto, apesar disso, é possível enviar um SMS gratuito com a palavra SUPER para o número 27595.

SAC Super Digital

Para entrar em contato com o SAC basta ligar: 0800-787-3772

Ouvidoria Super Digital

Em resumo, caso o seu problema não tenha sido satisfatoriamente resolvido com a Central de Atendimento ou com o SAC, entre em contato com a Ouvidoria. Ou seja, para isso, ligue: 0800-757-3777

Reclamação – Como fazer

Para finalizar, se você não ficou satisfeito com o atendimento realizado ou ainda não conseguiu resolver seu problema. Basta ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor e fazer uma reclamação.

Lembre-se de que a insatisfação acerca de um serviço prestado deve ser sempre notificada para a empresa.